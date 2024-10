O tenista Jaime Faria conquistou o Challenger de Curitiba, no Brasil.

O português derrotou o brasileiro Meligeni Alves (167), com os parciais 6-4 e 6-4, em 1h20.

É o segundo título de Faria, atual 144 do mundo, no circuito ATP. A partir desta segunda-feira vai ficar perto do top 100 do ranking mundial.

De recordar que o jovem luso, de 21 anos, começou o ano no 411.º lugar da tabela mundial de tenistas.