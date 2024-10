Jaime Faria na final em Curitiba

O português Jaime Faria vai lutar no domingo pelo título no “challenger” de Curitiba, depois de ter derrotado nas meias-finais o tenista brasileiro Gustavo Heide, em dois sets.

Após ter afastado o compatriota Gastão Elias nos 'quartos', o jovem português impôs-se ao 177.º jogador mundial, pelos parciais de 6-4 e 6-3, em 1h24.

Quinto cabeça de série em Curitiba, Faria, de 21 anos, vai procurar no domingo o segundo título challenger da carreira, na terceira final que irá disputar neste circuito.

Na final, o tenista lisboeta irá defrontar o vencedor do encontro entre o brasileiro Felipe Meligeni Alves (167.º) e o argentino Juan Manuel Cerundolo (149.º).

Com a caminhada no “challenger” brasileiro, o atual número dois nacional garantiu que vai entrar no top 140 mundial na próxima atualização do “ranking” ATP, depois de na segunda-feira já ter conseguido a melhor classificação da carreira, ao surgir na 144.ª posição.