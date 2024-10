Neemias Queta brilha com 12 pontos em menos de 14 minutos pelos Boston Celtics

O português Neemias Queta foi um dos destaques da vitória dos Boston Celtics no recinto dos Washington Wizards, por 122-102, na madrugada desta sexta-feira, com 12 pontos em menos de 14 minutos de jogo.

Neemias até roçou o duplo-duplo, nos 13:38 minutos em que esteve em campo, ao recolher sete ressaltos (três defensivos e quatro ofensivos). Uma boa exibição a contrabalançar um dia "não" do poste titular dos Celtics, Al Horford, que não passou dos cinco ressaltos e zero pontos.

As duas grandes estrelas da partida, como habitual, foram os Jays: Jayson Tatum, com um duplo-duplo de 25 pontos e 11 ressaltos, e Jaylen Brown, com 27 pontos. Derrick White ajudou com outros 19 pontos.

Jordan Poole chegou aos 26 pontos pelos Wizards, contudo, além de Jonas Valanciunas, que apontou outros 18, esteve desacompanhado.

São duas vitórias em dois jogos, na Conferência Este, para os Boston Celtics. Os campeões iniciam a defesa do título conquistado em 2023/24 da melhor maneira e com Neemias Queta em plano de destaque.