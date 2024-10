Encontro entre portugueses no challenger de Curitiba

Gastão Elias vai defrontar Jaime Faria nos quartos de final em Curitiba, depois de ter beneficiado da desistência do paraguaio Adolfo Daniel Vallejo, garantindo a presença de um tenista português nas meias do “challenger” brasileiro.

Elias avançou para os quartos de final após o 237.º classificado do ranking ATP ter desistido, quando o paraguaio liderava por 3-2 no terceiro set.

O português, 326.º jogador mundial, tinha perdido o primeiro parcial do encontro da segunda ronda por 7-5, antes de nivelar o marcador com um 6-2 no segundo set.

Nos quartos de final do challenger de Curitiba, o experiente Elias, de 33 anos, vai defrontar, na sexta-feira, o compatriota Jaime Faria, que derrotou o brasileiro Matheus Pucinelli de Almeida.

Quinto cabeça de série, o jovem de 21 anos impôs-se ao tenista brasileiro, 325.º, por 7-5 e 6-1, em uma hora e 21 minutos.

Faria ocupa esta semana o melhor ranking da carreira, figurando na 144.ª posição da hierarquia ATP.