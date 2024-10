Campeões Celtics entram de rompante na NBA com quatro minutos de Neemias Queta

Os Boston Celtics iniciaram a defesa do título de campeões da NBA com uma vitória autoritária, por 23 pontos (132-109), sobre os New York Knicks, na madrugada desta quarta-feira. Neemias Queta foi utilizado.

O poste português, de 25 anos, somou 4:20 minutos de jogo sem peso estatístico: não contribuiu para pontos, assistências, ressaltos, blocos de lançamento nem roubos de bola, mas acumulou uma falta pessoal.

A grande estrela da partida foi Jayson Tatum, que assinou um duplo-duplo de 37 pontos e dez assistências. Também Derrick White, com 24 pontos, Jaylen Brown, com 23, e Jrue Holiday, com 18, brilharam.

Nos Knicks, de nada valeram os esforços de Jalen Brunson e Miles McBride, ambos com 22 pontos. Karl-Anthony Towns, a contratação sonante do verão, não passou dos 12 pontos, na estreia oficial.