Diego Forlán vai estrear-se no ténis profissional aos 45 anos

O antigo futebolista internacional uruguaio Diego Forlán, de 45 anos, vai estrear-se no ténis profissional em novembro, juntando-se ao argentino Federico Coria para disputar o quadro de pares do Challenger de Montevideu.

Retirado do futebol desde 2019, Forlán experimentará agora uma nova carreira, depois de ter jogado já vários encontros no circuito sénior da ITF, a federação internacional de ténis, ocupando o 108.º posto do ranking da categoria +45.