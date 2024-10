Chris Hoy revela ter cancro terminal. Tem “dois a quatro anos de vida”

O britânico Chris Hoy, seis vezes campeão olímpico em ciclismo de pista, anunciou que tem “dois a quatro anos” de vida, depois de ter sido diagnosticado com um cancro terminal na próstata que se metastizou nos ossos.

O anúncio foi feito em entrevista ao Sunday Times, no qual diz estar “bastante positivo” e com uma “felicidade genuína” na maior parte do tempo.

Em publicação nas redes sociais este sábado, o escocês avisou que seriam publicadas notícias este domingo sobre o seu estado de saúde, ressalvando que se sente “saudável, forte e positivo”.



Em fevereiro do ano passado, Hoy anunciou que estava a ser tratado a um cancro não especificado diagnosticado no ano passado. No entanto, revela agora que sabe há mais de um ano que o seu cancro é incurável.

"Isto é mais importante do que os Jogos Olímpicos. É mais importante do que tudo. Trata-se de apreciar a vida e encontrar alegria. Por mais antinatural que pareça, isto é a natureza. Todos nós nascemos e todos nós morremos, e isto faz parte do processo", disse.