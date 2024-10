Marcos Freitas, Fu Yu e Jieni Shao seguem em frente

Os portugueses Marcos Freitas, em singulares masculinos, Fu Yu e Jieni Shao, em femininos, continuam em prova nos Europeus de ténis de mesa, em Linz, tendo passado a segunda ronda da prova.

Na jornada desta sexta-feira, somente João Geraldo ficou pelo caminho.

Marcos Freitas (14.º cabeça de série) venceu o croata Tomislav Pucar (17.º) em sete sets, com 4-3 no final de um jogo sempre nivelado até ao fim e que podia ter caído para qualquer dos lados, tal o equilíbrio.

Freitas entrou a ganhar 11-8 para depois permitir a reviravolta, com 11-6 e 14-12 para o croata.

O mesatenista madeirense ganhou os dois seguintes, por 11-5 e 11-9, e Pucar empatou de novo, a três jogos, com o parcial de 11-6. No sétimo e decisivo set, Freitas fechou com 11-8.

João Geraldo (28.º) tinha a missão mais complicada dos quatro lusos, já que jogava contra o alemão Patrick Franziska (3.º), sete vezes campeão europeu (seis em equipas e uma em pares masculinos), medalha de prata em equipas em Tóquio 2020 e vice-campeão do mundo em 2014 e 2018 em equipas e bronze em 2023 em pares masculinos e 2019 em pares mistos.

Sem surpresa, o germânico ganhou por 4-1, com o português a levar de vencido o primeiro parcial, por 12-10, mas a ceder nos seguintes por 11-3, 11-6, 12-10 e 13-11.

Jieni Shao (10.ª) superou a croata Mateja Jeger (47.ª) por 4-3, com parciais de 11-4, 9-11, 13-11, 11-7, 5-11, 8-11 e 11-7.

A experiente Fu Yu (14.ª), de 45 anos, venceu com clareza a suíça Rachel Moret (39.ª), por 4-0, com 11-6, 11-3, 11-2 e 11-7.

Nos oitavos de final, todos os portugueses vão defrontar alemães, sendo a tarefa mais complicada a Marcos Freitas, que joga contra Dimitrij Ovtcharov (6.º), detentor de 15 medalhas em Europeus (10 de ouro, três de prata e duas de bronze), seis medalhas olímpicas (duas de prata e quatro de bronze) e quatro medalhas de prata em mundiais.

Fu Yu terá pela frente Nina Mittelham (4.ª), vice-campeã da Europa em 2022, e Jieni Shao defronta Yuan Wan (32.º), vice-campeã da Europa de equipas em 2022.

Ténis de Mesa - Campeonato da Europa

Masculinos

16 Avos Final

Tomislav Pucar (Croácia) 3-4 Marcos Freitas 8-11, 11-6, 14-12, 5-11, 9-11, 11-6, 8-11 João Geraldo 1-4 Patrick Franziska (Alemanha) 12-10, 3-11, 6-11, 10-12, 11-13

19 out

1/8 Final Dimitrij Ovtcharov (Alemanha) - Marcos Freitas 12h10





Femininos

16 Avos Final

Moret Rachel (Suíça) 0-4 Fu Yu 6-11, 3-11, 2-11, 7-11

Jieni Shao 4-3 Mateja Jeger (Croácia) 11-4, 9-11, 13-11, 11-7, 5-11, 8-11, 11-7







19 out

1/8 Final

Nina Mittelham (Alemanha) - Fu Yu 10h30

Jieni Shao - Yuan Wan (Alemanha) 10h30