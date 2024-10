Lonzo Ball voltou a jogar basquetebol 1006 dias depois

Esperava-se uma paragem de seis a oito semanas, mas foram 1006 dias fora das quadras de basquetebol. Lonzo Ball, dos Chicago Bull, esteve mais de dois anos e meio a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo.

O base, de 26 anos, participou na partida de pré-época da NBA contra os Minnesota Timberwolves (125-123).

A lesão de Ball foi a 14 de janeiro de 2022, num jogo dos Bulls contra os Golden State: rotura do menisco.

Os dois meses de recuperação transformaram-se em bem mais de dois anos e atribuíram ao número 2 dos Bulls um prémio indesejado: a recuperação mais longa para um atleta recuperado na NBA.

O processo de recuperação complicou-se e obrigou Lonzo Ball a realizar três artroscopias e um transplante de cartilagem.

O base jogou durante 15 minutos e fez 10 pontos, uma assistência e um ressalto.

No final da partida estava emocionado: “Nem sequer consigo expressar com palavras a sensação que tive. Foi um momento que nunca esquecerei. Passou muito tempo, é verdade, mas, olhando em retrospetiva, até foi mais rápido do que eu pensava. Desta lesão nunca um desportista de alta competição tinha recuperado, fui o primeiro. Depois da terceira cirurgia, disseram-me que ainda faltaria um ano e meio e aqui estou eu. A lesão já faz parte do passado”, referiu.