João Sousa é o novo diretor de comunicação dos tenistas do ATP Tour

O ex-tenista português João Sousa, que se retirou este ano da competição, é o novo diretor de comunicação dos jogadores masculinos do circuito mundial, segundo anunciou esta sexta-feira o ATP Tour.

Depois de ter integrado o Player Council, enquanto jogador, o vimaranense vai agora, aos 35 anos, desempenhar novas funções ao serviço do ténis mundial, sendo responsável por coordenar reuniões de jogadores, comunicar as estratégias da ATP e apoiar o conselho de jogadores.



"Nesta posição recém-criada, João (...) também trabalhará de perto com os jogadores, para garantir que as suas vozes são ouvidas e que as suas preocupações são abordadas", lê-se no site oficial da ATP.

Aquele que é considerado o melhor jogador português de todos os tempos, que atingiu o 28.º lugar do ranking mundial em maio de 2016 e conquistou quatro títulos ATP ao longo da carreira, vai, então, passar a estabelecer a ligação entre os tenistas profissionais e o circuito ATP.