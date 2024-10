João Nuno Batista, sétimo no Mundial de juniores

O português João Nuno Batista obteve o sétimo lugar nos Mundiais de triatlo, na prova de juniores masculinos, em Torremolinos, Espanha, onde o compatriota Rodrigo Pissarra foi 47.º.

O campeão do mundo de juniores em 2023 completou o percurso a 23 segundos do vencedor, o francês Nils Serre Gehri (55.10 minutos), que superou o norte-americano Reese Vannerson (55.11) por apenas um segundo, e o gaulês Achille Besson (55,21), último no pódio, enquanto Rodrigo Pissarra ficou em 47.º lugar (59,21 minutos).

Cassilda Carvalho, com um tempo de 1:09.04 horas, foi 50.ª classificada na prova de juniores femininas, vencida pela francesa Ambre Grasset (01:01.13), seguida da húngara Fanni Szalai (01:01.14) e da também gaulesa Léa Houart (01:01.31).

Já o paralímpico português Filipe Marques conquistou a medalha de bronze em paratriatlo, na categoria PT5, cerca de três semanas depois de se ter sagrado vice-campeão europeu.

Filipe Marques, do Sporting, que tem um problema de mobilidade num dos pés, terminou a prova a 1.17 minutos do canadiano Stefan Daniel, vencedor da prova, com a marca de 59,26 minutos, e atrás do australiano Jack Howeel, que foi segundo, a 48 segundos do vencedor.