Filipe Marques conquista bronze nos Mundiais de paratriatlo

O paralímpico português Filipe Marques conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze nos Mundiais de paratriatlo, na categoria PT5, em Torremolinos, Espanha, cerca de três semanas depois de se ter sagrado vice-campeão europeu.

Filipe Marques, que tem um problema de mobilidade num dos pés, terminou a prova a 1.17, minutos do canadiano Stefan Daniel, vencedor da prova, com a marca de 59,26 minutos, e atrás do australiano Jack Howeel, que foi segundo, a 48 segundos do vencedor.

Atrás do atleta do Sporting terminou o norte-americano Chris Hammer, que, no início de setembro, se sagrou campeão paralímpico em Paris 2024, competição na qual o português foi quarto classificado.

O húngaro Bencse Mocsari, que a 22 de setembro passado foi campeão da Europa, numa prova na qual Filipe Marques foi segundo, terminou esta sexta-feira na sexta posição.

“Foi uma época muito boa, um quarto lugar nos Jogos Paralímpicos, e agora dois pódios em grandes competições, como o Europeu e o Mundial. Excederam as minhas expectativas, estou motivado para as próximas provas”, afirmou Filipe Marques, no final, acrescentando: “Acabei por ficar à frente do campeão paralímpico e do campeão da Europa, consegui ganhar aos dois, para quem tinha perdido nas provas anteriores”.

O atleta luso, que em Paris 2024 protagonizou a estreia de Portugal na modalidade em Jogos Paralímpicos, garantiu que a prova de hoje “correu bem”.

“Saí nos primeiros lugares na natação, depois na bicicleta tentei liderar e ir sozinho, mas não consegui. Acabámos por chegar num grupo grande para a prova de corrida, depois, foi tentar dar o meu melhor”, explicou.

Aos 26 anos e com vários pódios em grandes competições, Filipe Marques deixou um apelo para a prática da modalidade por pessoas com deficiência: “Espero que olhem para os meus resultados e fiquem motivados para sair à rua, treinarem, divertirem-se e, quem sabe, um dia poderem chegar a estes palcos”.