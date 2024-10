O italiano Jannik Sinner, número um do mundo, e Carlos Alcaraz, número dois do “ranking” ATP, estão na final do Six Kings Slam, torneio de exibição na Arábia Saudita.

Sinner, de 23 anos, derrotou Novak Djokovic, de 37, por 6-2, 6-7 e 6-4, em 2h30.

Já Alcaraz, de 21 anos, venceu o seu idolo Rafa Nadal, de 38 anos, por 6-3 e 6-3.

Em jogo, num torneio todo ele arbitrado pelo português Carlos Ramos, está um prémio de 5,5 milhões de euros para o vencedor.