Sara Moreira termina carreira aos 39 anos

A atleta Sara Moreira anunciou o final de carreira, no dia em que fez 39 anos.

Numa mensagem deixada nas redes sociais, Sara Moreira escreveu: “Hoje é o dia em que eu me despeço do atletismo de alta competição".

“Passados quase 30 anos, aqui estou eu feliz e realizada, com muitas amizades que levo para a vida, com muitas vitórias alcançadas, muitos quilómetros percorridos, muitos desafios superados… mas acima de tudo com muita gratidão no meu coração”, escreveu.

Sara Moreira acrescentou: "A vida é uma maratona e quero aproveitar este momento para vos dizer que estou a preparar a segunda maratona mais especial da minha vida."