Maria Martins é sexta na prova de eliminação do Mundial de pista

A portuguesa Maria Martins terminou em sexto lugar a prova de eliminação do Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista.

O ouro acabou por sorrir à neozelandesa Ally Wollaston. Lotte Kopecky foi prata e Jennifer Valente bronze.

"Uma corrida de eliminação é muito caótica a este nível. Obviamente, estou satisfeita, mas quando ficámos tão próximas, ambicionamos sempre as medalhas, que significam muito", referiu a ciclista, de 25 anos, em Ballerup, na Dinamarca.

Sendo esta "uma corrida muito técnica", considera-a "o ponto forte na modalidade", e mesmo não se sentindo no pico de forma, conseguiu bater-se com "algumas das melhores". "Não posso ficar desapontada com o resultado que faço", acrescentou.

No sábado, "Tata" Martins vai correr a prova de omnium, em que foi bronze nos Mundiais de 2022.

[atualizado com declarações de Maria Martins]