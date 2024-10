Jaime Faria eliminado na primeira ronda em Campinas

Jaime Faria foi eliminado na primeira ronda do Challenger de Campinas, no Brasil, durante a madrugada desta quinta-feira.

O tenista português, de 21 anos, 147.º classificado do "ranking" ATP, perdeu com o boliviano Hugo Dellien, número 105 da hierarquia mundial e terceiro cabeça de série do torneio, em dois "sets", por duplo 6-1.

Faria entrava no torneio de categoria Challenger 100 com motivação extra, depois de, no início da semana, ter entrado, pela primeira vez no "top-150" mundial. Uma escalada de 21 lugares que surgiu depois de o português ter chegado à final do Challenger de Valência.