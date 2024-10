Fernando Gomes “sondado” para o Comité Olímpico

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, admite que foi “sondado” para uma eventual candidatura ao Comité Olímpico de Portugal (COP).

“Se fui desafiado, se calhar é uma expressão forte, fui sondado no sentido de se estaria disponível [candidatura à presidência do COP]. Sinceramente, neste período, não tive ainda tempo disponível, porque a grande preocupação é terminar aquilo que são os dois ou três pilares do nosso mandato”, disse Fernando Gomes, à margem do congresso internacional S4 (Safety, Security, Service at Sports Events).

Fernando Gomes acrescenta: “Neste momento, estou num período de desenvolvimento das ações finais enquanto presidente da federação. Essas eleições do COP são em março e ainda teremos algum tempo para refletir”.

De recordar que Fernando Gomes é presidente da FPF desde 2011 e está agora em fim de mandato. Foi também eleito para o comité executivo da FIFA até 2027.