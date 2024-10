Dois mortos no Mundial de Triatlo

Dois atletas morreram durante as provas por idades dos Campeonatos do Mundo de triatlo, que estão a decorrer em Torremolinos, em Espanha.

A confirmação foi feita pela World Triathlon (União Internacional de Triatlo) através de um comunicado oficial.

"É com profunda tristeza que informamos que dois participantes (um do México e outro da Grã-Bretanha) morreram no Campeonato do Mundo de Triatlo Torremolinos-Andalucía AG de Distância Sprint, que decorre hoje, 17 de outubro. As nossas mais sentidas condolências vão para as respetivas famílias, amigos, Federações Nacionais e toda a família do triatlo”, lê-se no comunicado.

A mesma fonte acrescenta: “A World Triathlon, a Federação Espanhola e o COL estão em contacto com as famílias e as Federações Nacionais para prestar todo o apoio necessário nestes momentos difíceis e tristes".

Já segundo a agência EFE, os dois homens, que competiam na categoria de grupos por idade, morreram em incidentes distintos. O atleta mexicano morreu enquanto participava no segmento de natação, e o britânico no de corrida.