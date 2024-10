Yolanda Hopkins falha acesso à primeira divisão do surf

A portuguesa Yolanda Hopkins foi eliminada nas meias-finais do Saquarema Pro, sexta e última etapa do Challenger Series (CS), no Rio de Janeiro, falhando o acesso ao circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

Na primeira semifinal, num confronto em que estava em causa a última vaga disponível no quadro feminino para o Championship Tour (CT) de 2025, a surfista algarvia fez 11,67 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (6,50 e 5,17), enquanto a adversária, a francesa Vahine Fierro, marcou 12,73 pontos (6,90 e 5,83) e assegurou um lugar entre a elite no próximo ano.

Yolanda Hopkins, que procurava ser a primeira surfista lusa a qualificar-se para o CT, terminou a prova brasileira na terceira posição - repetindo o resultado de Francisca Veselko em 2023 -, e ficou no oitavo posto do ranking anual (só se qualificam as cinco primeiras).

Há dois anos, a compatriota Teresa Bonvalot (que foi hoje eliminada precisamente por Yolanda nos 'quartos' na praia de Itaúna, em Saquarema, num duelo entre as duas atletas olímpicas portuguesas), ficou no sexto lugar, falhando a qualificação para a elite por apenas uma posição.