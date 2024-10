A ciclista Maria Martins terminou a prova de ‘scratch’ do Campeonato do Mundo de Ciclismo de pista no 16.º lugar.

A prova, que decorreu em Ballerup, nas Dinamarca, foi ganha por Lorena Wiebes, dos Países Baixos.

No pódio ficaram também a norte-americana Jennifer Valente e a neozelandesa Ally Wollaston.

Maria Martins volta à pista na quinta-feira para competir na prova de eliminação.

A prova de ‘scratch’ é composta por 40 voltas à pista, num total de dez quilómetros.