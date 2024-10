Federação de Atletismo tem nova data para eleições e com três candidatos

A Federação de Atletismo (FPA) confirma o dia 27 de outubro como dia para as próximas eleições.

“Convocam-se os Associados Efetivos e Extraordinários para a realização de eleições para os órgãos sociais da Federação Portuguesa de Atletismo, período de 2025/2028. O ato terá lugar em Lisboa no dia 27 de outubro (unanimemente aceite pelas três listas concorrentes), entre as 15h00 e as 17h00, em local a definir oportunamente”, lê-se no comunicado.

Vão ser três os candidatos à sucessão de Jorge Vieira, depois de “recuperada” a lista de Domingos Castro (lista B).

Concorrem também Paulo Bernardo (Lista A) e Fernando Tavares (Lista C).