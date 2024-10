"É divertido vê-lo jogar". Queta destaca-se na pré-época dos Celtics com um duplo-duplo

O português Neemias Queta destacou-se na vitória de pré-época dos Boston Celtics, por 115-111, frente aos Toronto Raptors.

O treinador Joe Mazzulla deu descanso aos principais jogadores da equipa e isso abriu espaço para a titularidade de Neemias Queta, que somou quase 21 minutos dentro do "court".

Queta destacou-se com um duplo-duplo: apontou 12 pontos, 15 ressaltos e cinco assistências. A prestação mereceu elogios do treinador no final do jogo.

"É difícil para alguns destes jogadores porque têm de desempenhar papéis diferentes todos os jogos. A noção defensiva e a execução do Neemias cresceu, tal como a sua eficácia ofensiva e noção de espaço. É outro que leva o seu papel muito a sério e é divertido vê-lo jogar", disse.

Neemias, até hoje o único português a jogar na NBA, é campeão em título, embora tenha feito apens 31 jogos na época passada e alternado com a equipa que atua na G-League. Em julho, foi anunciado que Queta assinou um contrato plurianual com a equipa.

O português está a arrancar a quarta temporada na NBA depois de duas nos Sacramento Kings e uma nos Celtics. O poste internacional português, de 25 anos, foi escolhido pelos Sacramento Kings na 39.ª posição do "draft" da NBA de 2021, tendo-se tornado o primeiro português a jogar na competição.