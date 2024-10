Portugal derrota Espanha e carimba presença no Mundial só com vitórias

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu a fase de qualificação europeia para o campeonato do Mundo de 2025, ao impor-se por 9-6 à Espanha, na última ronda da fase de grupos, que decorreu em Cádiz.

A vitória na fase de qualificação continental garante a Portugal a presença no pote um do sorteio para a fase final do Mundial, competição na qual Itália, Bielorrússia e Espanha serão as outras seleções europeias em prova.

Na Playa da la Vitoria, em Cádiz, Portugal, que já tinha o apuramento garantido, inaugurou o marcador aos três minutos, com Jordan Santos a cruzar forte para Léo Martins, junto ao poste direito, encostar para o primeiro golo da partida.

A Espanha, bastante apoiada pelo seu público, empatou a partida, aos seis minutos, com Suli Batis a rematar forte e a bola a ressaltar na areia, traindo Pedro Mano, o guardião português.

Ainda no primeiro período, aos nove minutos, Léo Martins 'bisou', após um lançamento longo de Mano, e pouco depois, já no segundo parcial, fez um 'hat-trick', colocando Portugal a vencer por 3-1.

Os espanhóis, orientados por Cristian Mendez Lacarcel, voltaram a reduzir a desvantagem, por intermédio de Kuman, mas pouco depois, aproveitou uma subida no terreno do guardião espanhol Juanmi e colocou Portugal a vencer por 4-2, resultado que Miguel Pintado ampliou aos oito minutos do segundo período.

A seleção da Espanha reagiu e dois golos de domingo e Juanmi reduziram a desvantagem, fixando o resultado final do segundo tempo em 5-4.

No derradeiro período, Portugal mostrou-se determinado em fechar a qualificação com um pleno de triunfos, e com golos de Miguel Pintado, e Pedro Mano, chegou aos 7-4, resultado que os espanhóis reduziram por intermédio de Suli Batis.

Nos minutos finais, Bernardo Lopes e André Lourenço acabaram por 'sentenciar' a partida, colocando Portugal a vencer por 9-5, tendo Kuman fechado o marcador, ao apontar o sexto golo da Espanha.

Os comandados de Mário Narciso fecham assim o apuramento com um pleno de vitórias: na primeira fase conseguiram com vitórias sobre Cazaquistão (12-0), Estónia (5-2) e Alemanha (7-3), e golearam o Azerbaijão no play-off, por 13-5.

Na última fase de qualificação, os portugueses somam o triunfo de hoje aos conseguidos frente à Polónia (6-1) e à França (6-3).