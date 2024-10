A horas das eleições para a federação de atletismo, lista A continua "disponível" para abdicar e "recomeçar"

O candidato da lista A às eleições na federação de atletismo ainda "tem esperança" que o processo em curso caia e haja três listas a sufrágio numa data posterior.

O ato eleitoral, com vista à sucessão de Jorge Vieira na presidência do organismo, está marcado para este sábado mas ainda há dúvidas que vá por diante tendo em conta as providências cautelares interpostas pela ista B, entretanto excluída, liderada pelo antigo atleta Domingos Castro.