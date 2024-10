Rafael Nadal anuncia fim de carreira

O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou, esta quinta-feira, o fim da carreira de tenista profissional.

"Estou aqui para anunciar que me vou retirar do ténis profissional. A realidade é que foram uns anos difíceis, principalmente os últimos dois. Não fui capaz de jogar sem limitações. É uma decisão difícil, levou tempo a tomá-la, mas tudo tem um princípio e um final nesta vida. É o momento adequado para colocar um ponto final numa carreira longa e com mais sucesso do que poderia imaginar", disse, num vídeo publicado nas suas redes sociais.

Terminará a carreira após a conclusão a final a oito da Davis Cup, que se disputará em novembro. "O meu último torneio será com o meu país e isso deixa-me cheio de orgulho. É o fechar do ciclo".

O espanhol de 38 anos já tinha confirmado que este seria o último ano da carreira. Terminada a temporada, colocará também um ponto final na carreira.

Termina a carreira com 22 títulos de Grand Slam confirmados e com o rótulo de um dos melhores de sempre da modalidade. Destacou-se principalmente na terra batida de Roland Garros, prova que conquistou 14 vezes na carreira.

As lesões afetaram os últimos dois anos da carreira, onde nunca foi além de uma segunda eliminatória num Grand Slam. Não conseguiu participar, devido a problemas físicos, na maioria deles desde 2022, o último ano dourado em que conquistou o Open da Austrália e Roland Garros.

Fez parte de uma geração dourada que dominou o ténis, a par com Novak Djokovic e Roger Federed, jogador que apadrinhou o último jogo da carreira, há dois anos.

Este ano, Nadal esteve nos Jogos Olímpicos de Paris, prova que perdeu nos 16 avos de final para Novak Djokovic. Fez ainda parelha com Carlos Alcaraz, mas não foram além dos quartos de final. Foi campeão olímpico de singulares em 2008 e pares em 2016.

Disputou apenas uma final esta época, a do ATP 250 de Bastad, que perdeu para o português Nuno Borges, em julho, em vésperas dos Jogos Olímpicos.