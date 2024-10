O nadador olímpico Diogo Ribeiro, do Benfica, expressou o seu descontentamento ao conhecer o corte de verbas no Orçamento do Estado 2025 para o desporto.

Diogo Ribeiro reagiu escrevendo: “Incoerência. Mais do mesmo”.

O Governo destinou 42,5 milhões de euros para o setor do desporto. Este valor representa menos 16% do que em 2024.

De recordar que, após os Jogos Olímpicos, o primeiro-ministro Luís Montenegro tinha admitido reforçar a verba olímpica em 20%.