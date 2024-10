Portugal goleia Azerbaijão e está mais perto do Mundial

A seleção portuguesa masculina de futebol de praia goleou o Azerbaijão (13-5) e garantiu presença na última ronda de qualificação para o Mundial da categoria, de 2025.

Na praia de la Victoria, em Cádis, a equipa comandada por Mário Narciso construiu o resultado volumoso no encontro do playoff com golos de Jordan Santos (três), Bernardo Lopes (três), Miguel Pintado (dois), Léo Martins, Bê Martins, Pedro Mano, Diogo Dias e André Lourenço.

Para os azeris, marcaram Orkan, por três vezes, Ramil e Sabir.

Na terceira e última fase, os lusos integram o Grupo B, juntamente com a França, Polónia e o vencedor do último duelo do dia entre Espanha e Bélgica.

Na 'poule' A, figuram as seleções de Itália, Suíça, Dinamarca e Bielorrússia.

Apenas os dois primeiros de cada Grupo seguem para a fase final, que vai realizar-se na ilha de Mahé, nas Seychelles, entre 1 e 11 de maio de 2025.