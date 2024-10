Federação de Basquetebol compreende clubes e lamenta falta de solução

A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) mostra-se "compreensiva" com a decisão dos 12 clubes da primeira divisão de faltarem à segunda jornada da prova.

“Os processos não têm sido tratados nos prazos definidos”, escreve a federação.

Os clubes estão com dificuldades em inscrever alguns dos jogadores estrangeiros, que chegam fora da União Europeia.

Em causa as alterações no regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional.

"Tendo em conta a situação descrita, todos os 12 clubes entenderam que a melhor solução era adiar o início da competição, não se realizando a 1ª e 2ª jornadas nas datas previstas (4 e 12 outubro). A FPB foi compreensiva com a situação, reconhecendo que os processos não têm sido tratados nos prazos definidos. No caso da Liga Feminina, esse entendimento não foi unânime entre os clubes, pelo que a competição teve início na data prevista, ainda que com constrangimentos”.

“Ao longo deste processo, e sobretudo nas semanas que antecederam o início das competições, a FPB efetuou contactos recorrentes com as entidades envolvidas no processo, quer a nível operacional, quer a nível governamental, com o intuito de garantir o cumprimento dos prazos de resposta por parte da AIMA, ou de encontrar soluções alternativas. Infelizmente, apesar da recetividade que têm demonstrado os membros do Governo, ainda não foi possível desbloquear a situação", pode ler-se no comunicado da FPB.