Portugal-Azerbaijão no play-off rumo ao Mundial 2025 de futebol praia

A seleção portuguesa masculina de futebol de praia vai bater-se com o Azerbaijão, na quarta-feira, no play-off da qualificação para o Mundial da categoria, de 2025, ditou o sorteio realizado esta terça-feira.

A equipa orientada por Mário Narciso vai defrontar os azeris na luta pelo acesso ao Grupo B de qualificação, a que chegarão também França ou Ucrânia, Polónia ou Alemanha, e Espanha ou Bélgica, que também se defrontam na quarta-feira.

Deste grupo. que arranca quinta-feira, os dois primeiros classificados asseguram a qualificação para o Mundial 2025.

No Grupo A estarão os vencedores dos quatro jogos do play-off desse lado do sorteio: Bielorrússia ou Lituânia, Dinamarca ou Moldávia, Itália ou Inglaterra, e Suíça ou Estónia.

Para atingir esta ronda, Portugal concluiu a primeira fase de grupos com três vitórias, seguindo em frente no primeiro lugar, chegando assim a esta segunda fase, um play-off único.