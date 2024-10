Nova lei da imigração. Clubes da I Liga de basquetebol também boicotam segunda jornada

Os 12 clubes da I Liga masculina de basquetebol anunciam em conjunto, esta terça-feira, o boicote aos seis jogos da segunda jornada da competição, tal como já tinham feito na ronda inaugural.

Em causa as "dificuldades de índole prática com que diariamente se deparam" na inscrição dos seus jogadores estrangeiros, em particular os oriundos dos Estados Unidos da América.

"Não tendo havido qualquer desenvolvimento nas conversações com as Autoridades competentes (...), entendem os 12 Clubes que continuam a não estar reunidas as condições mínimas que assegurem uma competição justa entre todos. Assim, devidamente ponderados todos os fatores, os 12 Clubes decidiram que não vão comparecer a nenhum dos 6 jogos da segunda jornada da Liga Betclic Masculina, com o consequente reagendamento para data a acordar", pode ler-se no comunicado conjunto, conforme publicado no Instagram da Ovarense.