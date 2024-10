O campeão do mundo de futsal continua a falar português: Brasil bate Argentina na final

O Brasil sagrou-se campeão do mundo de futsal depois de bater a Argentina por 2-1, em Tashkent, no Uzbequistão. Está encontrado o sucessor de Portugal, campeão mundial em 2021.

Os golos dos brasileiros foram marcados por Ferrão e Rafa Santos. No “Globo Esporte” escreve-se sobre a “atuação épica” do guarda-redes Willian.

“Somos campeões do mundo. É o que todo o mundo sempre sonhou aqui”, confessou Willian, depois do derradeiro apito do árbitro. “Só tenho a agradecer a esse grupo maravilhoso. Merecíamos muito. Passámos por momentos difíceis na seleção, e faltava estrutura para nós. Hoje temos, e o resultado está aí. Mostramos que somos muito bons.”

A história do Campeonato do Mundo de futsal continua a escrever-se em duas línguas. Apenas quatro países conquistaram o torneio. O Brasil somou o sexto título mundial, depois de o ter feito em 1989, o Mundial inaugural, 1992, 1996, 2008 e 2012.

A Espanha já conquistou o torneio em duas ocasiões (2000 e 2004). Como vimos, Portugal estreou-se nessas andanças em 2021, numa final contra a Argentina (bis de Pany Varela, 2-1), uma nação que viu a sua seleção de futsal vencer uma vez a prova. Foi em 2016.

Portugal foi eliminado desta edição do Campeonato do Mundo no Uzbequistão pelo Cazquistão, logo nos oitavos de final, depois de superar, na fase de grupos, Panamá, Tajiquistão e Marrocos, um país que já sinalizou que tenciona organizar o Mundial de 2028.