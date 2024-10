LeBron e Bronny jogaram juntos finalmente. E é inédito

A ordem natural das coisas não costuma ser assim. O pai normalmente agita biberões, cava uma ou outra olheira, ensina palavras novas, gestos e malandrices. Mais tarde, vai buscar o filho à escola, aos convívios, às jogatanas com os amigos que depois se convertem em coisa séria. Passados uns anos, com sorte, sentam-se à mesa como adultos e falam da vida. E por aí fora…

A ordem natural das coisas não costuma ser assim, mas LeBron James é especial e tratou do seu corpo como quem trata de um templo para esperar pelo filho, Bronny. Na última madrugada, pai e filho dividiram um campo de basquetebol. Um, o 55.º atleta escolhido no ‘draft’ de 2024, cumpriu nesta noite 20 anos. O outro tem 39 anos e foi o mago dos magos no ‘draft’ de 2003, um ano antes do filhote nascer.

É a primeira vez que pai e filho jogam por uma equipa da NBA. Aconteceu esta noite, em Palm Springs, na Califórnia, num jogo de pré-temporada, contra os Phoenix Suns. Os Lakers acabaram por perder, por 114-118, e Bronny voltou a ter uma prestação muito discreta (13 minutos, zero pontos).

O benjamin já se estreara pelos Lakers, no primeiro jogo de pré-época, contra os Timberwolves, onde conseguiu assinar dois pontos em 16 minutos. Os de Los Angeles também perderam no debute, por 107-124.

LeBron James, uma das maiores estrelas da história desta modalidade, vai iniciar a sua 22.ª temporada na NBA. Neste segundo jogo de pré-época da sua equipa, já digerido o título olímpico onde brilhou ao lado de Steph Curry, LeBron marcou 19 pontos, fez quatro assistências e garantiu cinco ressaltos. Esteve em campo 16 minutos.