Clubes vão faltar à 1.ª jornada devido a problemas com a nova lei da imigração e acusam AIMA de "tratamento diferenciado"

Os 12 clubes da primeira divisão de basquetebol não vão comparecer aos jogos da 1.ª jornada por problemas nos processos e inscrição de jogadores.

Em causa estão as novas regras de imigração, isto apesar do protocolo celebrado entre a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e cinco federações, um lote onde está inserida a de basquetebol.

A Federação Portuguesa de Basquetebol aceitou reagendar os seis jogos. As datas ainda não são conhecidas.

“Apesar de tudo terem feito para dar cumprimento às regras estabelecidas no protocolo celebrado entre a AIMA e cinco federações (incluindo a de basquetebol), relativo à agilização de procedimentos para a concessão de autorização de residência a atletas estrangeiros, o certo é que o contexto próprio do basquetebol (com a grande maioria dos jogadores estrangeiros a ser proveniente de um país – Estados Unidos da América – cuja emissão dos documentos necessários é extremamente morosa), bem como inúmeras dificuldades de índole prática sentidas pelos clubes no tratamento dado pela AIMA aos vários processos submetidos (tratamento diferenciado para situações iguais, demora na resposta, entre várias outras situações anómalas cujo detalhe é do conhecimento da FPB e das Autoridades competentes), conduziram a que os clubes estejam, no arranque do campeonato, em situações muito díspares no que concerne aos atletas estrangeiros com autorização para competir”, pode ler-se no comunicado conjunto, entretanto publicado na página do FC Porto.

O comunicado menciona ainda que vários atletas estrangeiros encontram-se em Portugal há várias semanas, pelo que também moram na folha salarial dos clubes.

Os clubes que assinam a nota referem que nenhum deles pretende “jogar em situação de vantagem indevida perante os outros” e daí esta decisão.

“Naturalmente, esperam os clubes que a situação seja resolvida nos próximos dias para que a jornada 2 decorra dentro da normalidade”, pode ler-se ainda no comunicado. “Para tal, apelam às autoridades, por um lado, sensibilidade face ao contexto particular do basquetebol acima referido (atrasos nos Estados Unidos da América na emissão dos documentos atempadamente requeridos por atletas e clubes) e, por outro, consistência de procedimentos e cumprimento dos prazos estabelecidos em protocolo.”

O comunicado é assinado por CD Póvoa/Esc Online, Esgueira Aveiro Oli, FC Porto, Galitos Barreiro, Imortal Luzigas, Ovarense Gavex, Queluz_O Nosso Prego, SL Benfica, Sporting CP, UD Oliveirense e Vitória SC.