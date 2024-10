Frederico Figueiredo e Luís Gomes suspensos provisoriamente

Os ciclistas Frederico Figueiredo (Sabgal-Anicolor), vice-campeão da Volta 2022, e Luís Gomes estão suspensos preventivamente devido a anomalias no passaporte biológico, confirmou à agência Lusa fonte da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

A mesma fonte indicou que os dois ciclistas foram suspensos provisoriamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal, estando a decorrer um inquérito disciplinar.

Vice-campeão da Volta 2022, edição em que foi também o 'rei' da montanha, e vencedor do Grande Prémio Jornal de Notícias no início de setembro, Frederico Figueiredo, de 33 anos, é um dos principais ciclistas do pelotão nacional, tendo desempenhado um papel determinante na vitória do russo Artem Nych na última edição da Volta a Portugal.

Trepador de referência do ciclismo português, o corredor da Sabgal-Anicolor venceu por três vezes o Grande Prémio Joaquim Agostinho, tendo ainda subido ao lugar mais baixo do pódio da Volta a Portugal em 2020.

Além de Figueiredo, também Luís Gomes, outro dos principais nomes do panorama velocipédico nacional, foi suspenso preventivamente devido a irregularidades no passaporte biológico.

O corredor da GI Group Holding-Simoldes-UDO, de 30 anos, conta com três etapas da Volta a Portugal no currículo, tendo ainda vencido a classificação por pontos na prova 'rainha' do ciclismo luso em 2020 e a da montanha um ano antes.

Os dois casos são anteriores a 2023, ano em que entrou em vigor o protocolo que alargou o passaporte biológico a todos os ciclistas do pelotão nacional, indicou com a mesma fonte federativa.

A Lusa tentou contactar Figueiredo e Gomes, sem sucesso.