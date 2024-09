Pogacar é campeão do mundo de ciclismo

O ciclista Tadej Pogacar, da Eslovénia, é campeão do mundo de ciclismo de fundo após 6h27m30s.

O chefe de fila da UAE Emirates arrancou a 100 quilómetros da meta (os últimos 52 sozinho) e venceu com 34 segundos de vantagem sobre Ben O’Connor, após 273,9 quilómetros de prova.

A fechar o pódio chegou o neerlandês Van der Poel à frente de um pequeno grupo de favoritos onde também estava, entre outros, Evenepoel.

Na meta, o melhor dos portugueses foi Rui Costa (EF), em 42.º (a 6.38), seguido de Nelson Oliveira (Movistar), em 55.º, também com o mesmo tempo.



João Almeida (UAE Emirates) caiu e foi obrigado a desistir. Já Ivo Oliveira, Rui Oliveira (ambos da Emirates) e Afonso Eulálio (ABTF) não terminaram.

A camisola "arco-iris" no corpo de Pogacar junta-se às conquistas no Tour e no Giro, num 2024 repleto de êxitos para o jovem esloveno.