Jéssica Augusto homenageada em Braga

O Comité Olímpico de Portugal (COP) e a Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) homenagearam a atleta olímpica Jéssica Augusto.

A cerimónia decorreu, este sábado, no Estádio 1.º de Maio, em Braga.

Jéssica Augusto retirou-se, quase aos 43 anos, ainda como detentora do recorde nacional dos 3000 metros obstáculos e da segunda melhor marca nacional de sempre na Maratona.

Ulisses Pereira, vice-presidente do COP, elogiou as “grandes qualidades e os excelentes resultados obtidos em várias competições”.

Segundo Ulisses Pereira, a atleta ainda “terá muito a dar ao desporto português”.

Já a presidente da CAO, Diana Gomes, realçou a felicidade de poder “homenagear os atletas que anunciam o final da carreira de alto rendimento”, antes de agradecer Jéssica Augusto pela “dedicação ao desporto”.

Já a própria Jéssica Augusto, num discurso emotivo, relembrou os anos dedicados ao Atletismo e ao desporto português.

“Embora esteja a encerrar a minha carreira desportiva, não significa que a paixão pelo desporto termina. Estou animada com as novas oportunidades que abracei, como mentora para os jovens atletas, formando-os para que possam alcançar os seus próprios sonhos. Tenho a certeza que deixei um longo legado inspirador. Espero que as minhas histórias e as minhas conquistas sirvam de motivação para outros atletas e para todos os que me acompanharam”, terminou.