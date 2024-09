Estoril Open regressa ao circuito ATP em 2026 e 2027

O Estoril Open vai baixar à categoria Challenger no próximo ano, decorrendo entre 26 de abril e 4 de maio, mas regressará ao circuito ATP em 2026 e 2027, confirmou esta sexta-feira a organização do torneio de ténis português, tal como a Renascença já adiantara no início de julho.

"No próximo ano, o Millennium Estoril Open jogar-se-á de 26 de abril a 4 de maio no palco que tem sido o seu desde a primeira edição em 2015: o Clube de Ténis do Estoril, no concelho de Cascais. Excecionalmente, em 2025 será um [Challenger] ATP 175, voltando em 2026 e 2027 à sua categoria de ATP 250", lê-se no comunicado da organização.

Aquele que era o único torneio do circuito ATP disputado em Portugal irá baixar de categoria, mas será um dos cinco challenger 175 - o nível mais alto do segundo escalão - a integrar o calendário.

"Em 2025, sendo o nosso torneio um de apenas cinco [Challenger] ATP 175 no mundo, aproveitará o facto de ser jogado na segunda semana do Masters 1.000 de Madrid, o que nos permitirá ter, seguramente, um elenco de grande qualidade, não só pela proximidade geográfica, mas também pelo histórico dos últimos dois anos - em que vários jogadores do top 20 e top 30 mundial jogaram esta categoria de torneios nesta semana", previu o diretor do torneio, João Zilhão, citado em comunicado.

Já no início de julho, Zilhão adiantara a Bola Branca que era previsível que o Estoril Open descesse de categoria para Challenger 175, mas que recuperasse o estatuto de ATP 250 para 2026 e 2027.

O Estoril Open integrou o circuito ATP em 1990, tendo-se realizado entre nesse ano e em 2014 no Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras. Em 2015, mudou-se para o Clube de Ténis do Estoril.