Portugal perde com Cazaquistão e está fora do Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal perdeu 2-1 contra o Cazaquistão e está fora do Mundial.

O golo que eliminou os campeões do mundo lusos foi marcado a 14 segundos do fim, por Tursagulov.

Antes Zicky tinha empatado, no início da segunda parte, e Yesenamanov aberto o marcador.

A equipa das quinas ainda empatou, por Kutchy, mas já após a buzina. O lance ainda foi revisto pela equipa de arbitragem, mas sem dar razão aos portugueses.

Portugal, que defendia o título conquistado em 2021, falhou a presença nos quartos de final pela primeira vez desde 2008, enquanto o Cazaquistão vai jogar na próxima fase com o vencedor do duelo entre Argentina, finalista da última edição, e Croácia, que se defrontam na sexta-feira.



O selecionador Jorge Braz já reagiu à derrota na Sporttv, admitindo que está "de rastos": "Tenho um orgulho brutal no trabalho que tem sido feito, no que foi o percurso, que não queríamos terminar hoje, no que foi o trabalho e empenho de todo o staff. Foram muitos dias juntos a trabalhar e a preparar algo muito especial para todos nós. Tenho um orgulho muito grande no futsal português, na Seleção, no que tem feito".