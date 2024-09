Jovem ciclista em “estado muito crítico” após queda no Mundial de juniores

A ciclista Muriel Furrer está “em estado muito crítico” depois de sofrido uma queda na prova de estrada dos Mundiais de estrada, em Zurique.

A União Ciclista Internacional (UCI) já confirmou a gravidade da situação.

“Muriel Furrer foi hospitalizada e transportada de helicóptero, tendo sofrido uma lesão grave na cabeça, estando em estado muito crítico. Não há factos provados quanto às razões do acidente. As autoridades competentes estão a realizar uma investigação”, lê-se no comunicado.

A atleta suíça, de 18 anos, bateu com a cabeça e foi transportada de helicóptero para o hospital.

A prova de juniores foi disputada debaixo de chuva.

A britânica Cat Ferguson venceu a corrida e é campeã do mundo. Raquel Dias (75.ª) e Maria Marques (91.ª) foram as portuguesas presentes.

Já a prova masculina de juniores foi ganha pelo italiano Lorenzo Finn, que venceu com mais de dois minutos de avanço. Daniel Moreira terminou em 37.º e José Moreira desistiu.