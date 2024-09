João Almeida diz que casos de doping prejudicam a afirmação dos jovens ciclistas portugueses

A seleção portuguesa de ciclismo participa este domingo no Mundial de Estrada, que decorre na Suíça. João Almeida é o chefe de fila luso.

Em declarações à Renascença, João Almeida confessa que não tem um resultado em mente para a prova, mas garante que Portugal leva uma equipa forte e experiente. Quanto ao circuito adequa-se às caraterísticas dos nossos ciclistas.

O ciclista da UAE Emirates diz sentir-se bem, apesar da fase tardia da época. Promete encarar a corrida de domingo com calma, mas vai dar o melhor para tentar um bom resultado.

Já sobre a sua temporada, Almeida lamenta a doença [Covid-19] que o afastou da Vuelta quando estava na luta pelos lugares da frente. Agora é “virar a página” e seguir em frente.

Quanto à próxima época, o calendário ainda não está fechado, mas o ciclista luso, de 26 anos, está disponível a voltar ao Tour para apoiar Tadej Pogacar.

Apesar disso, quer continuar a ganhar etapas e provas durante a época.

Este ano, Portugal conquistou medalhas olímpicas no ciclismo de pista. Isso pode fazer evoluir a modalidade? João Almeida diz que “só o tempo dirá”.

No entanto, era bom que os bons resultados levassem a um “maior investimento e a melhorias no ciclismo em Portugal”.

E como é que o World Tour olha para Portugal?

João Almeida não tem dúvidas: Os portugueses “que estão lá são vistos de uma forma excelente”, quanto ao resto, os casos de doping dão muito “má fama” ao ciclismo nacional. Já houve medidas da federação, mas os casos continuam e isso prejudica Portugal e os jovens talentos, que têm qualidade e veem as portas do World Tour serem “fechadas”.

Segundo o homem das Caldas da Rainha, tem de se mudar mentalidades para aumentar o prestígio do ciclismo português, que, de momento, “é baixo”.

Portugal vai estar no Mundial de ciclismo de domingo com equipa completa. Para além de João Almeida, também correm Nélson Oliveira, Rui Oliveira, Ivo Oliveira, Afonso Eulálio (o único que ainda corre em Portugal) e Rui Costa (que já foi campeão do mundo).