Os portugueses Nélson Oliveira e João Almeida ficaram fora do top10 do contrarrelógio no Mundial de ciclismo que decorre na Suíça.

Nélson Oliveira terminou com o 15.º tempo e João Almeida com o 24.º tempo da prova em Zurique.

A vitória sorriu ao belga Remco Evenepoel (bicampeão olímpico), com 53 minutos e um segundo, à frente de um pódio com os italianos Filippo Ganna e Edoardo Affini.

Nota ainda para Roglic, que terminou em 12.º lugar.