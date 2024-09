Benfica repete conquista na Taça Vítor Hugo

O Benfica conquistou pela quarta vez consecutiva a Taça Vítor Hugo, competição de abertura da temporada feminina de basquetebol, ao vencer na final o Imortal por 86-56.

Em Aveiro, as encarnadas dominaram a partida e já venciam ao intervalo com 17 pontos de vantagem (50-33), ampliando o resultado até ao final do encontro, que terminou com uma diferença de 30 pontos.

O Benfica conquistou o troféu pela quarta vez seguida, depois dos triunfos em 2019/20, 2022/23 e 2023/24, uma vez que em 2020/21 e 2021/22 a competição não se disputou devido à pandemia de covid-19, e está a um do recordista Vagos, que soma cinco cetros.