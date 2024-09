Portugal perde nos penáltis e Espanha está na final do Mundial

Portugal está fora da final do Mundial de hóquei em patins, que se disputa em Itália. A Espanha levou a melhor nas grandes penalidades.

Depois de um 5-5 no tempo regulamentar, a decisão sorriu a Espanha por 2-1 nos penáltis (João Rodrigues foi o único a marcar pela equipa lusa e pelos espanhóis converteram Marti Casas e Pau Bargalló).

Já no tempo regulamentar: Hélder Nunes, por duas vezes, Xavi Cardoso, Gonçalo Pinto e Zé Miranda marcaram os golos luso, enquanto Marc Grau e Pau Bargalló, também com dois golos cada, e Ignacio Alabart, marcaram os tentos espanhóis.

No domingo, a Espanha, recordista de triunfos em Campeonatos do Mundo, com 18, disputa o cetro frente à Argentina, campeã em título, que venceu hoje a anfitriã Itália, por 5-4.