Hóquei em patins. Portugal vence França e está nas "meias" do Mundial

Portugal qualificou-se esta sexta-feira para as meias-finais do Mundial de hóquei em patins, ao vencer a França, por 4-2, nos quartos de final, na cidade italiana de Novara, onde vai defrontar a Espanha, nas meias-finais.

Gonçalo Pinto, aos cinco minutos, Rafa, aos 15, João Rodrigues, aos 46, e Hélder Nunes, aos 49, marcaram os golos da formação das 'quinas', enquanto Carlo Di Benedetto, aos 15 e 48, assinou os golos da seleção francesa.

A seleção portuguesa, que procura conquistar o 17.º título mundial de hóquei em patins, disputa com a Espanha, recordista com 18, no sábado, a partir das 18h30 locais (17:30 em Lisboa), uma vaga na final, marcada para domingo.