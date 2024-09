Maria Luísa Gomes sagra-se campeã do mundo de juniores em maratonas K1

A canoísta portuguesa Maria Luísa Gomes sagrou-se campeã do mundo de juniores em maratonas K1, em Metkovic, na Croácia, juntando este título ao europeu conquistado em Julho, na Polónia.

A jovem limiana cumpriu os 19 quilómetros do traçado em 01:28.37,47 horas, batendo no sprint final a sul-africana Geórgia Singe, segunda classificada, por 01,76 segundos, e a alemã Caroline Heuser, terceira, por 08,20.

Sob chuva contínua, Maria Luísa Gomes esteve sempre no quarteto da frente - reforçado no quilómetro final por mais uma canoísta -, saindo da última portagem - as atletas saem da água e correm com o caiaque nas mãos durante cerca de 200 metros até voltarem ao rio – na terceira posição, contudo atacou na longa reta final e resistiu às reações das adversárias, mais possantes fisicamente, para se impor com classe.

A caloira de Engenharia e Gestão Industrial, em Coimbra, e que só em agosto completou 18 anos, tinha sido campeã da Europa em junho em Poznan, na Polónia, tanto na prova longa como na curta, de 3,4 quilómetros, que não existe no programa dos Mundiais.

Ainda esta quinta-feira, Portugal tem mais cinco canoístas a competirem na 'short race', de 3,4 quilómetros, nomeadamente Fernando Pimenta, José Ramalho e Maria Rei, em K1, Rui Lacerda e Ricardo Coelho, em C1.