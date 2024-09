Basquetebol. Benfica avança na Liga dos Campeões

O Benfica venceu os búlgaros do Rilski Sportist, em Antália (Turquia), na meia-final da ronda de qualificação para a Liga dos Campeões, por 89-88, e segue em frente.

Com este triunfo, os encarnados avançam para a última pré-eliminatória antes da fase de grupos da Liga dos Campeões da modalidade.

As águias vão agora defrontar o vencedor da partida entre os suíços do Fribourg Olympic e os suecos do Norrkoping.

BASQUETEBOL - Liga dos Campeões - Fase de Qualificação em Antalya (Turquia)

1/2 Final

Benfica 89-88 Rilski Sportlist (Bulgária)

1/4: 28-24

2/4: 19-16

Intervalo: 47-40

3/4: 15-23

4/4: 27-25