Portugal empata com Argentina e fica em segundo no grupo

A seleção portuguesa empatou 4-4 contra a Argentina na terceira jornada do Mundial de hóquei em patins.

Com este resultado, a equipa das quinas fica em segundo lugar do grupo A no avanço para os quartos de final da prova, que decorre em Itália.

Os tentos dos lusos foram apontados por Gonçalo Pinto, Hélder Nunes (2) e Rafa.

Já os argentinos, que tem oito jogadores a atuar em Portugal, empataram a 12 segundos do fim, com tento de Nolito, do Sporting. Os outros golos foram marcados por Lucas Ordoñez, do Benfica.

A próxima partida de Portugal vai ser contra a França, na sexta-feira.