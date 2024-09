Hóquei em patins feminino. Portugal derrota Argentina

A seleção feminina de hóquei em patins derrotou a Argentina, campeã do mundo, por 3-2, na terceira jornada do campeonato do mundo, que está a decorrer em Itália.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Joana Teixeira, da Sanjoanense, que bisou, e Raquel Santos, do Benfica.

Na parte final da partida, a seleção das pampas reagiu, fez dois golos (por Ana Lucia Maldonado) e obrigou Cláudia Vicente a um punhado de grandes intervenções.

Com este triunfo, Portugal garante o primeiro lugar na fase de grupos para os quartos de final da prova.

De recordar que as atletas lusas já tinham derrotado Colômbia (5-0) e França (5-0).