"Compromisso sem data de validade". Van Aert assina contrato vitalício com a Visma

A equipa Visma-Lease a Bike anunciou a renovação de contrato vitalícia com o ciclista belga Wout van Aert.

"Eternidade é uma palavra cheia de promessa. Não há limite para a nossa equipa, aqui é a minha casa, um porto seguro. Aqui tornei-me no ciclista que sou hoje. Decidi ficar aqui para sempre, talvez não literalmente, mas pelo menos até ao fim da minha carreira, um momento que é ainda distante. Obrigado pela vossa confiança, continuaremos juntos num compromisso sem data de validade", disse, num vídeo publicado nas redes sociais.

O ciclista de 30 anos refletiu nas seis épocas partilhadas com a equipa, nas quais van Aert se afirmou num dos principais ciclistas da modalidade.

"Tenho pensado nos momentos que vivemos juntos. Tem sido cheio de memórias boas. sinto o calor das etapas do Tour e da Vuelta, o meu primeiro monumento em San Remo, o sprint nos Campos Elísios e o inesquecível sprint contra o Viviani, a minha primeira vitória no Tour. Recordo também a dor das quedas", afirmou.

2024 foi um ano complicado para van Aert, com uma queda na Dwars door Vlaanderen, em março, que causou várias fraturas no belga. Esteve alguns meses em recuperação e regressou no Tour de France, onde não somou qualquer vitória.

A seca de triunfos terminou em Portugal. Van Aert venceu a etapa três, em Castelo Branco, e somou mais duas vitórias, até que foi forçado a abandonar a Vuelta na etapa 16 após uma queda.

Era, à altura, detentor da camisola dos sprinters e da montanha. Foi ainda o camisola vermelha durante uma etapa.

Richard Plugge, diretor-geral da Visma, destacou a versatilidade do belga: "É um sprinter, um ciclista clássico, um contrarrelogista e, no seu melhor dia, também vence na montanha como fez no Tour no Mont Ventoux. Para além disso, é um elemento fulcral na equipa, é um líder e um atleta de equipa. Torna a equipa melhor com o seu conhecimento e carisma e estamos muito felizes com ele".