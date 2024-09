Portugal goleia França no Mundial de hóquei em patins feminino

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins somou esta terça-feira a segunda goleada em dois jogos no Mundial de Novara, em Itália, ao bater a França por 5-0, em encontro da segunda jornada do Grupo A.

Ana Catarina Ferreira (24 minutos), Raquel Santos (30 e 31), Inês Severino (34) e Sofia Moncóvio (34) apontaram os tentos da formação lusa.

Na classificação do Grupo A, Portugal segue no segundo lugar, com os mesmos seis pontos da líder e campeã em título Argentina (14-0 em golos, contra 10-0 das lusas), com a qual discutirá na quarta-feira a vitória no agrupamento.